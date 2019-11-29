Судимость "Слуги народа" за избиение человека: появились фото приговора и неожиданная деталь

В сети опубликовали текст приговора народному депутату от "Слуги народа" Андрею Богданцу, который побил человека во время конфликта на дороге.

Документ опубликовали в Telegram-канале "Темный рыцарь".

"Богданец объясняет свою судимость случайностью, связанной с конфликтом на дороге "из-за того что я воевал". Почитайте приговор. Для разнообразия", - говорится в подписи.

В документе говорится, что в результате удара Богданца потерпевший получил травмы средней степени тяжести. При этом отмечается, что у мужчины были множественные переломы и кровоизлияние в мозг.

Кроме того, Telegram-канал заверяет, что у Богданца была еще одна судимость до того, как он отправился в АТО.

"Если будет петлять - опубликуем. Но лучше явка с повинной", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "Апостроф", народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова, который оказался в центре скандала вокруг якобы наличия погашенной судимости по обвинению в изнасиловании, не вернут во фракцию.