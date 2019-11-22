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В "Слуге народа" рассказали, как поступят с депутатом-насильником

пятница, 22 ноября 2019, 21:59
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Народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова, оказавшийся в центре скандала вокруг якобы наличия погашенной судимости по обвинению в изнасиловании, не вернут во фракцию.

Об этом сообщил первый замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и глава одноименной партии Александр Корниенко, передает "Апостроф" со ссылкой на Новое время.

"Он приостановил участие во фракции. Я думаю, что после всей той информации, которая была, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", - заявил он.

По словам Корниенко, окончательное решение в отношении Иванисова будет принято 2 декабря.

Как сообщал "Апостроф", ранее пранкер под ником "Джокер" опубликовал переписку с Иванисовым, в которой тот утверждает, что намерен остаться при власти.

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