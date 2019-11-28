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О чем Зеленский будет говорить с Путиным в Париже: названы ключевые вопросы

четверг, 28 ноября 2019, 14:43
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" 9 декабря поднимет вопросы о возвращении украинских военнопленных, прекращении огня на Донбассе, контроле государственной границы и проведения выборов на оккупированных территориях.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Киеве, в ходе дискуссии по вопросам урегулирования на Донбассе.

"Ключевые вопросы Нормандской встречи: возвращение наших пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов согласно украинскому законодательству", - заявил он.

Также он указал, что в СНБО подготовили уже пять сценариев урегулирования и реинтеграции территорий на Донбассе, при этом все они – "на пользу Украине".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в ходе встречи в "нормандском формате" 9 декабря Россия планирует призвать украинское руководство к переговорам с представителями боевиков Донбасса, что может привести к их признанию Украиной.

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