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Должны остановить войну: Зеленский сделал важное заявление о встрече с Путиным

среда, 27 ноября 2019, 14:17
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Перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря в Париже президент Украины Владимир Зеленский хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время брифинга в среду, 27 ноября, в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - подчеркнул украинский президент.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что готов к переговорам в различных форматах в рамках "нормандской встречи".

"Я не знаю, какие будут форматы в рамках нормандского формата, будут ли встречи один на один с Меркель, Макроном или другими. Я готов к различным форматам в рамках нормандского формата", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Глушко рассказал, чего ожидают в Кремле от переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), в рамках которых встретятся российский лидер Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

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