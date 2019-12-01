Савченко сделала неожиданное признание о замужестве: опубликовано видео

Во время празднования дня рождения украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона, который в кругу звезд политики и шоу-бизнеса отметил свое 52-летие, экс-народный депутат Надежда Савченко сказала, что мешает ее замужеству.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на канал "Світське життя" на Youtube.

"Предложений выйти замуж много. Мужчин сдерживает только одно: я до сих пор под судами за якобы совершения террористического акта. Поэтому мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою непростую судьбу", - призналась Савченко в интервью журналистке Екатерине Осадчей.

Она также уточнила, кто именно предлагает ей свою руку и сердце.

"Это политики, бизнесмены, бандиты, военные, простые ребята - рабочие, строители. То есть большой набор", - перечислила Надежда Савченко.





Примечательно, что вместе с ней на праздновании Дня рождения Гордона находился экс-глава СБУ Василий Грицак, который когда-то посадил Надежду Савченко в тюрьму.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная фотожаба на нашумевшее фото бывшего народного депутата Надежды Савченко в компании экс-президента Украины Леонида Кравчука.