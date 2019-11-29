Накорми президента: появилась фотожаба на забавный снимок Савченко с Кравчуком

В сети появилась забавная фотожаба на нашумевшее фото бывшего народного депутата Надежды Савченко в компании экс-президента Украины Леонида Кравчука.

Соответствующее фото появилось на странице пользователя Facebook Сергея Гостролуцкого.

На фото можно увидеть Савченко, которая увлеченно что-то шепчет на ухо Кравчуку. На фотожабе в руки экс-депутату дали яблоко и все приобрело совсем другой смысл. То ли она его просто накормить хочет, то ли это сказочное отравленное яблоко, а может яблоко раздора.

Фото: Facebook

Отметим, что фотография была сделана на дне рождения телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона, который на днях с размахом отметил свое 52-летие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на праздновании была замечена экс-народный депутат от Партии регионов, советник Виктора Януковича Анна Герман в странном наряде.