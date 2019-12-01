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Шаг к верной гибели: объединение России и Беларуси высмеяли жесткой карикатурой

воскресенье, 01 декабря 2019, 13:38
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Возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой.

Ее разместил Андрей Петренко на странице в Twitter.

На рисунке маленькое белое животное держит в лапах флаг Беларуси и сидит на носу у огромного медведя, который хочет им полакомиться.

"Скажи-ка, батька, ведь не даром, Белорусь, обманутая солдатом, России отдана?", - подписал карикатурист свою работу.

Карикатура сразу понравилась пользователям. Они отмечают, что белорусы будут "счастливы" получит дополнительные 2 года до пенсионного возраста и необходимость ехать воевать в Сирию в составе отрядов наемников. Некоторые говорят о том, что день объединения двух стран станет последним для их правящих режимов.

Раньше "Апостроф" уже сообщал своим читателям о том, что в России на острове Валаам могут пройти закрытые переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко: речь пойдет о развитии так называемой Союзного государства.

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