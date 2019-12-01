Зеленский сделал неожиданное заявление о студентах, избитых "Беркутом" на Майдане

30 ноября президент Украины Владимир Зеленский написал пост в социальных сетях, посвященный шестой годовщине избиения студентов "Беркутом" в Киеве. Он пригасил избитых участников акции на встречу.

По словам главы государства, та ситуация всколыхнула все общество.

"Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного – счастливого будущего для своей страны. Они и были теми же романтиками, которые совершают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи", - пишет Зеленский.

Он добавил, что сейчас почти не вспоминают личности пострадавших студентов, которые по факту "вынудили Украину проснуться и стали отправной точкой великих преобразований".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность руководить страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года", - написал Зеленский.

Как ранее сообщал "Апостроф", расследование преступлений против участников Революции Достоинства столкнется с проблемами.