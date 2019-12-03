Говорили же о конвертах: сеть повеселило забавное фото из Рады

В социальных сетях активно обсуждают новую скандальную фотографию из здания украинского парламента. На этот раз на ней запечатлен не депутат, а работник Рады, который куда-то несет мешок.

Фотографию сделал фотограф Ян Доброносов.

На опубликованном снимке видно, что мужчина несет за плечами полный мешок, однако содержимое его остается неизвестным.

В комментариях люди шутят, что в таких мешках депутаты от "Слуги народа" получают зарплату. Есть и те, кто связал такой снимок с приближающимися Новым годом и днем Святого Николая, якобы мужчина принес в Раду подарки.

Напомним, что народный депутат Анна Скороход, которую 15 ноября исключили из состава фракции "Слуга народа", заявила, что нардепы президентской фракции получают деньги в конвертах за голосование.