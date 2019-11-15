Депутат "Слуги народа" подтвердила зарплаты в конвертах в партии Зеленского: видео заявления

Народный депутат Анна Скороход, которую 15 ноября исключили из состава фракции "Слуга народа", заявила, что нардепы президентской фракции получают деньги в конвертах за голосование.

Об этом она заявила во время общения с журналистами в Раде.

"Поверьте, все, что происходит, вы все видите. Вы сами видели и зафиксированы были случаи передачи конвертов и всего остального, вы сами все это знаете", – заявила Скороход.

При этом народный депутат подчеркнула, что конвертов не получала, а голосовала так, как ее просили люди.

Напомним, что Скороход, которая не так давно расплакалась прямо во время заседания парламента, заявила с трибуны, что накануне был задержан ее гражданский муж Алексей Алякин. По ее словам, таким образом, ей отомстили за то, что она голосовала против проекта закона о рынке земли.