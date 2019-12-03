RU  UA  EN

вторник, 3 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 декабря

18:42
Отца Елены Зеленской устроили в Раде: фото и подробности
18:30
Создатели мультсериала "Время приключений" выпустят новое шоу о популярном персонаже
18:14
Украинские морпехи на Донбассе показали, как будут уничтожать врага: опубликованы фото
18:14
Украинская певица выпустила новогодний клип, в котором впервые показала лицо сына: видео
17:57
Хорошая тема для "95 квартала": сети удивил новогодний приказ главы СБУ, фото
17:48
Дуэйн "Скала" Джонсон потроллил друга и теперь все думают, что актер в четвертый раз стал отцом
17:47
Стало известно о задержании в ЕС беглого экс-депутата Рады
17:26
Знаменитая в соцсетях кошка Лил Баб умерла во сне: вот ее история и фото
17:21
Люди выпали через стекло: новые фото и детали смертельного ДТП с маршруткой в Буче
17:20
Легендарного героя войны на Донбассе "сливают" из ВСУ: фото документа и детали скандала
17:11
Участники украинской группы вспомнили, как едва не попали в аварию по дороге на концерт
16:34
Под Киевом в ДТП с маршруткой погибли люди: фото и видео с места трагедии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Назначен новый глава Волынской ОГА: что о нем известно

вторник, 03 декабря 2019, 17:30
переглянути новину українською
Фото: Волинські новини

Председателем Волынской облгосадминистрации назначен экс-первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на соответствующий указ президента, опубликованный во вторник, 3 декабря.

По данным издания "Волинські новини", Погуляйко в Луцке представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. При этом, нового председателя представили с опозданием на два часа от назначенного времени. К тому же на представлении губернатора президент Владимир Зеленский не присутствовал.

"Утром у нас выпал снег, город стоит в пробках, не мог доехать до аэропорта. Президент, учитывая важность Волынской области, хотел быть здесь присутствовать, но неотложные рабочие дела не дали ему такой возможности", - сказал Трофимов.

Отметим, 41-летний Юрий Погуляйко – уроженец Луганской области до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Мир Медведчука: в Раде продвигают российский сценарий прекращения войны на Донбассе

Меня обвиняют в том, что мы пытали русских солдат - Игорь Мазур

Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента"

Отели для элитных преступников: зачем нам эксперименты с СИЗО по-американски

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: