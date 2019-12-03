Назначен новый глава Волынской ОГА: что о нем известно

Председателем Волынской облгосадминистрации назначен экс-первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Погуляйко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на соответствующий указ президента, опубликованный во вторник, 3 декабря.

По данным издания "Волинські новини", Погуляйко в Луцке представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов. При этом, нового председателя представили с опозданием на два часа от назначенного времени. К тому же на представлении губернатора президент Владимир Зеленский не присутствовал.

"Утром у нас выпал снег, город стоит в пробках, не мог доехать до аэропорта. Президент, учитывая важность Волынской области, хотел быть здесь присутствовать, но неотложные рабочие дела не дали ему такой возможности", - сказал Трофимов.

Отметим, 41-летний Юрий Погуляйко – уроженец Луганской области до недавнего времени занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.