Рада приняла важное заявление по членству в НАТО

Верховная Рада приняла важное решение по членству в НАТО.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Укринформ.

"Безальтернативность вступления Украины в Организацию Североатлантического договора установлена в Конституции Украины, также широко поддерживается гражданами Украины, и это должно получить достойный ответ на уровне долгожданных решений Альянса о новом этапе сближения между Украиной и НАТО. Будущее безопасности трансатлантического пространства сейчас решается в Украине, и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства — это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в мир и безопасность нашего общего будущего", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что на сегодня Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса, и своей самоотверженностью в противостоянии российской агрессии делает значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве. Поэтому перспективная интеграция Украины в Североатлантический альянс будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благополучие и процветание граждан Украины.

"Такое решение соответствует интересам граждан Украины и станет еще одним шагом к построению эффективной системы международной безопасности", - добавляют в заявлении депутаты.

В связи с этим парламент призвал Президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года Североатлантическому совету НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО.

В то же время ВР уполномочила Председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с Президентом Украины и Премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО должно больше внимания уделять борьбе с терроризмом, а не возможным угрозам со стороны России. Также он добавил, что его заявление о том, что НАТО находится "в коме", было полезным "предупреждением" для членов Альянса.