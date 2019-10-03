Трамп высказался о военной помощи, назвав Украину "белой стеной" между Европой и РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь для Украины из-за высокого уровня коррупции, и призвал страны Европы помогать Киеву больше.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинисте, передает "Европейская правда".

"Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского, - ред.) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - сказал Трамп.

Он также заявил, что разблокировал военную помощь Украине по личной просьбе сенатора Республиканской партии Роба Портмана.

"Фактически, Роб Портман позвонил мне - и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Я сказал: "Роб, мне не нравится, что США - страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам", - сказал Трамп.

Он также повторил, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем США.

"Украина помогает Европе и европейцы должны помогать Украине. Она как стена между Россией и Европой: большая, белая прекрасная стена. И страны Европы должны платить больше, чем мы", - сказал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп предупредил, что планирует заблокировать финансовую поддержку для Украины, если страны ЕС также не начнут выделять ей деньги.