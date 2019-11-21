В США сделали громкое заявление о военной помощи Украине после скандала с "недостачей"

Американское руководство пообещало выплатить оставшуюся невыплаченную военную помощь Украине в ближайшее время.

Как сообщает CNN, об этом свидетельствует заявление представителя Пентагона полковника Томаса Кэмпбелла.

По заключенному договору до конца года Украина должна была получить 250 миллионов долларов, но недополучила 35,2 миллиона долларов.

"Конгресс не руководил ускоренным обязательствам фондов. Департамент все же ускоряет процесс предоставления санкционированной помощи Украине и обязуется как можно скорее выделить эти средства в соответствии с процедурами заключения договоров, как того требует закон", - сказал Кэмпбелл.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь для Украины из-за высокого уровня коррупции.

Впоследствии стало известно, что приказ о задержке помощи был передан Трампом за несколько дней до его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент попросил провести расследование относительно семьи Байденов и событий, связанных с выборами 2016 года. Разговор Трампа и Зеленского фактически стал началом скандала о вероятном давлении со стороны Трампа, что привело к началу процедуры импичмента.