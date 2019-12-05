Не пацан: Лукашенко внезапно устроил "бунт" против объединения с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко высказался про объединение страны с Россией.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Карточный Домик: Европа".

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не собирается входить в состав другого государства.

"Я не пацан, который отработал 3-5 лет президентом. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России. Беларусь не подпишет документы об интеграции с РФ себе во вред", - заявил президент Беларуси.

Он отметил, что его единственное условие - Беларусь суверенное независимое государство. Также Лукашенко считает, что на Путина оказывается "жесточайшее антибелорусское давление".

Как сообщал "Апостроф", возможное объединение России и Беларуси в одно государство высмеяли едкой карикатурой.