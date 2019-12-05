США расширили санкции против России: кто попал в список

Министерство финансов США приняло решение о введении санкций против семи российских компаний и 16 человек, которые связаны с хакерской группировкой Evil Corp.

Как сообщили на сайте американского Минфина, российскую группировку подозревают в распространении вредоносного ПО Dridex.

По данным американского следствия, ПО использовалось для заражения компьютеров и сбора данных сотен банков и финансовых учреждений. Под угрозой оказались более, чем 40 стран, а действия хакеров привело к хищению более 100 миллионов долларов.

Так, под санкции попали россияне Максим Якубец и Игорь Турашев. В США готовы заплатить 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к их поимке. В списке людей, которые попали под санкции, есть граждане России, Украины, Узбекистана, Молдовы, Греции, Израиля и Испании.

По уточненным данным, в список попал Денис Гусев и лица, выполнявшие важные логистические, технические и финансовые функции. В их числе Дмитрий Смирнов, Артем Якубец, Иван Тучков, Андрей Плотницкий, Дмитрий Слободской и Кирилл Слободской.

Также в список попали лица, которые оказывали финансовые услуги для Evil Corp - Алексей Башликов, Руслан Замулко, Давид Губерман, Карлос Альварес, Георгиос Манидис, Татьяна Шевчук, Азамат Сафаров и Гульсара Бурхонова.

Напомним, что Служба безопасности и информации Чехии (BIS) обезвредила хакерскую сеть, находившуюся под контролем Федеральной службы безопасности России.