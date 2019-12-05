Супрун уличила Минздрав в скандальной выходке

Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун уличило ведомство в скандальной выходке. Выяснилось, что с официального сайта Минздрава пропали все упоминания о ней и ее команде.

Ситуацию Супрун описала на своей странице в Facebook.

"Только что узнали, что с сайта Министерство здравоохранения Украины исчезли все упоминания о нашей команде - меня и моих заместителей. Политическое руководство ведомства приказало удалить все соответствующие материалы (поисковик выдает заголовки, но самих новостей не существует).

Это произошло через несколько часов после того, как на моей странице вышло сообщение с аргументированной критикой действий и бездействия команды Министерства здравоохранения", - отметила она.

При этом при поиске по фамилии Скалецкая, которая сейчас возглавляет ведомство, в поиске все новости отображаются правильно.

Напомним, что народный депутат из фракции "Слуги Народа" Александр Кабанов объяснил, чем министр здравоохранения Зоряна Скалецкая лучше своей предшественницы Ульяны Супрун.