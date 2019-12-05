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У Путина сделали неожиданное заявление о будущих переговорах по Донбассу

четверг, 05 декабря 2019, 22:34
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Если 9 декабря в Париже на встрече в "нормандском формате" и будет заключен какой-то документ, то он не будет обязывающим.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения, это было бы завышенными ожиданиями. От чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем. Первое, позитивный момент это сама встреча. Второе, действительно была проделана домашняя работа, и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, но некий документ, возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи. Это не обязывающий документ, не обязывающее соглашение в любом случае", - сказал он.

По словам Пескова, при этом можно ожидать, что в документе будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание.

"Это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы. Ну и кроме того, так или иначе состоятся отдельные двусторонние встречи президента Путина со всеми участниками "нормандского формата", что тоже очень ценно в нынешней ситуации", - сказал он.

Песков убежден, что никакого "толчка" от встречи ожидать не стоит. При этом он выразил надежду на "прорыв" в российско-украинских отношениях.

"Почему есть, потому что лидеры уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение. Собственно, о конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки, скажем так, для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет, мы знаем весь набор проблем, но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно", - отметил он.

Напомним, что в случае провала переговоров в "нормандском формате" украинские власти рассматривают проект постройки стены вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

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