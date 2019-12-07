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С чем Зеленский едет на переговоры с Путиным: полное видео выступления президента на шоу Шустера

суббота, 07 декабря 2019, 10:19
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Президент Украины Владимир Зеленский в телевизионном эфире подробно рассказал о своих ожиданиях от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, с которым у него состоится личная встреча в рамках "нормандского саммита" в Париже в понедельник, 9 декабря.

Появилось полное видео выступления украинского президента в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".


Напомним, Зеленский считает, что эта встреча уже является победой.

"Самое главное, мне очень важно… увидеть человека (президента России Владимира Путина, - прим. ред.) и привезти с "нормандии" ("нормандского саммита",. - прим. ред.) ощущение, что все хотят закончить войну. Я смогу это понять за столом", - заявил он на телевизионном шоу.

Как сообщал "Апостроф", президент России Владимир Путин не собирается обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос возвращения Крыма.

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