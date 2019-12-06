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Глаза в глаза: Зеленский рассказал, встретится ли с Путиным лично

пятница, 06 декабря 2019, 22:44
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Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что с президентом России Владимиром Путиным у него состоится личная встреча в рамках "нормандского саммита" в Париже в понедельник, 9 декабря.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Да, (планируется - ред.) все двусторонние встречи будут у всех президентов. У всех. ...Я такой человек, который хочет результата. Единственное, за что нервничаю: просто встретились, увиделись и сказали: "Да, мы планируем". Я очень не люблю нерезультативности любых переговоров. Это единственное, чего я боюсь. Чего мне бояться? Я – президент свободной страны", - сказал президент, отвечая на вопрос Шустера о встрече с Путиным.

Зеленский также заверил, что не продает "нашу страну никому никогда ни за что".

Как сообщал "Апостроф", ранее в этом же эфире Зеленский объяснил, каких результатов хочет добиться на саммите в Париже, 9 декабря.

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