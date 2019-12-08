Наша главная "красная линия": в МИД Украины озвучили жесткие требования к Путину в Париже

Украина на переговорах в "нормандском формате" в Париже будет настаивать на том, чтобы Россия вернула под контроль украинских властей всю территорию страны в пределах ее международно-признанных границ.

Об этом в Twitter 8 декабря написал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Завтра нормандский саммит. Мы едем, в первую очередь, ради наших пленных в российских тюрьмах и ради наших граждан на оккупированных территориях. Наша главная красная линия, от которой не отступим ни на один миллиметр, - международно-признанная государственная граница Украины", - написал Пристайко.

Подробнее о том, с каким месседжем едет президент Украины Владимир Зеленский на встречу в Париж, читайте в материале "Апострофа": С чем Зеленский едет на переговоры с Путиным: полное видео выступления президента на шоу Шустера.