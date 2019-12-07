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В Украине сделали важное заявление накануне "нормандского саммита", вспомнив о Крыме

суббота, 07 декабря 2019, 20:28
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Секретарь СНБО Алексей Данилов после закрытого заседания СНБО в субботу, 7 декабря, заявил, что не только конфликт на Донбассе, урегулирование которого будет обсуждаться в ходе "нормандского саммита", является для Украины ключевым, но и вопрос возвращения аннексированного Крыма.

Об этом передает "Апостроф" со ссылкой на Украинскую правду.

"Вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, и вопрос Крыма для нас так же является ключевым. Мы свои земли, принадлежащие Украине, свою территориальную целостность будем защищать", - сказал он.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу, 7 декабря, провел закрытое совещание, на котором удалось определиться с главной стратегией для встречи в "нормандском формате", которая состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.

Подробнее о том, с каким месседжем едет президент Украины Владимир Зеленский на встречу в Париж, читайте в материале "Апострофа": С чем Зеленский едет на переговоры с Путиным: полное видео выступления президента на шоу Шустера.

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