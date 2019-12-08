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США готовят новый транш военной помощи для Украины: что известно

воскресенье, 08 декабря 2019, 21:13
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Министерство обороны США намерено предоставить новый транш военной помощи Украине, о чем 8 декабря заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, транш будет передан Украине в ближайшее время, а его сумма составит около 250 миллионов долларов.

"Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и решает ли Украина вопрос коррупции", - сказал министр.

При этом он убежден, что такая помощь никак не повлияет на процесс импичмента президента США Дональда Трампа.

Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины. Также он назвал три вещи, из-за которых Пентагон решил оказать помощь Украине.

"Первое: насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третье: наши союзники в регионе также оказывают поддержку безопасности Украины. Ответ на все три вопроса была "да", и мы поддержали предоставление такой помощи", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", в США сделали громкое заявление о военной помощи Украине после скандала с "недостачей", притом, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь для Украины из-за высокого уровня коррупции.

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