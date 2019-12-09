Когда и как проведут переговоры Зеленский с Путиным: названо точное время

Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться после всей официальной программы саммита в Париже, который проходит 9 декабря.

Зеленский и Путин встретятся в Париже: онлайн трансляция переговоров и все, что о них нужно знать

Как пишет "Инсайдер UA" в своем Telegram-канале, ориентировочно президенты встретятся в 21:40.

Таким образом, Зеленский и Путин пообщаются после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина).

