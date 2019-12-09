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Когда и как проведут переговоры Зеленский с Путиным: названо точное время

понедельник, 09 декабря 2019, 09:29
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Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться после всей официальной программы саммита в Париже, который проходит 9 декабря.

Зеленский и Путин встретятся в Париже: онлайн трансляция переговоров и все, что о них нужно знать

Как пишет "Инсайдер UA" в своем Telegram-канале, ориентировочно президенты встретятся в 21:40.

Таким образом, Зеленский и Путин пообщаются после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина).

"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров", - сказал источник российского агентства ТАСС.

Ожидается, что встреча четырех лидеров в "нормандском формате" предварительно продлится 2,5 часа.

Напомним, что в МИД Украины озвучили жесткие требования к Путину в Париже.

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