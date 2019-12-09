Когда и как проведут переговоры Зеленский с Путиным: названо точное время

Личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна состояться после всей официальной программы саммита в Париже, который проходит 9 декабря.
Зеленский и Путин встретятся в Париже: онлайн трансляция переговоров и все, что о них нужно знать
Как пишет "Инсайдер UA" в своем Telegram-канале, ориентировочно президенты встретятся в 21:40.
Таким образом, Зеленский и Путин пообщаются после завершения переговоров лидеров в "нормандском формате" (Германия, Россия, Франция, Украина).
"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров", - сказал источник российского агентства ТАСС.
Ожидается, что встреча четырех лидеров в "нормандском формате" предварительно продлится 2,5 часа.
Напомним, что в МИД Украины озвучили жесткие требования к Путину в Париже.