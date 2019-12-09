На что согласился Путин на саммите "четверки": первые подробности

В итоговом коммюнике саммита "нормандской четверки", который в понедельник, 9 декабря, проходит в Париже, будут внесены правки в некоторые из пунктов, на которые согласилась Россия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в украинской делегации.

Эту же информацию подтверждает российский Telegram-канал Резидент.

"Сегодня нас ждут два прорывных пункта, которые сдвинут с места ситуацию на Донбассе. Россия согласна на обоюдные компромиссы по минским соглашениям и трансформировать некоторые пункты, но без изменения структуры договора", - сказано в сообщении.

Кроме того, бывший народный депутат Игорь Мосийчук поделился похожей информацией в своем Telegram-канале. "РФ согласилась на трансформацию Минских соглашений. На сколько покажет рамочное соглашение. Источники в украинской делегации говорят, что якобы согласовано два пункта которые должны существенно изменить ситуацию на Донбассе!" - уточнил экс-нардеп.

Как сообщал "Апостроф", ранее началась встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на Донбассе.