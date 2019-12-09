Накануне переговоров в Париже в России пригрозили захватить украинский город

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил реанимировать пакт Молотова-Рибентроппа и "покончить с анархией в Киеве".

“Если Украина не пойдёт навстречу Донбассу, нам придётся войти в Киев и покончить там с анархией”, - написал Жириновский на своей странице в социальной сети Facebook накануне нормандского саммита, который проходит 9 декабря в Париже.

Российский политик выразил свое неудовольствие тем, что после отъезда Зеленского на саммит в Париже, в Киеве “появились толпы, готовые к новому майдану”. По мнению Жириновского, "их настрой на беспорядки проплачен из-за границы, они могут стоять день и ночь, снова жечь шины”.

“Хочу, чтобы на Украине понимали: если вопрос с ДНР и ЛНР не будет урегулирован по формуле Штайнмайера, его придётся решать по новой редакции Пакта Молотова — Риббентропа. То есть проводить окончательный раздел: пусть европейцы входят во Львов, а мы войдём в Киев и покончим там с анархией”, - пригрозил лидер ЛДПР.

Как сообщал "Апостроф", ориентировочно президенты России и Украины Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся в понедельник, 9 декабря, в 21:40.