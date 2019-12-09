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Нормандская встреча: появилось видео забавного конфуза Зеленского

понедельник, 09 декабря 2019, 19:08
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе четырехсторонней встречи в рамках Нормандского формата пытался сесть на место президента России Владимира Путина.

Видео конфуза с украинским лидером появилось в сети.

Так, на записи заметно как Зеленский заходит в зал, где планируются переговоры, идет за канцлером Германии Ангелой Меркель, и пытается сесть на стул возле нее. Однако президент Франции Эммануэль Макрон его деликатно поправляет и показывает на стул с противоположной стороны стола, в то время, как рядом с собой садит Путина.

Также российские СМИ со ссылкой на спикера российского президента Дмитрия Пескова сообщили, что Путин и Зеленский перед началом переговоров в Нормандском формате обменялись рукопожатием. Также Песков отметил, что переговоры Путина и Зеленского не будут ограничены по времени.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Париже завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель и начались переговоры в Нормандском формате – с привлечением лидера России Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона.

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