В России заговорили о новой встрече в "нормандском формате" и назвали вероятное место

Очередная встреча глав государств так называемого "нормандского формата" может состояться в столице Германии - Берлине.

Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом представитель российского президента отметил, что это место еще не подтверждено.

Также Песков не стал называть никаких деталей подготовки к новому саммиту.

Как известно, 9 декабря в Париже участники переговоров пришли к соглашению собраться на новую встречу ориентировочно в апреле 2020 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что между Путиным и Зеленским состоялся жесткий разговор из-за Донбасса.

Также было опубликовано полное видео итоговой пресс-конференции Зеленского и Путина на Нормандском саммите.