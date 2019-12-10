Между Путиным и Зеленским состоялся жесткий разговор из-за Донбасса

У президента Украины Владимира Зеленского состоялся напряженный диалог с президентом России Владимиром Путиным в рамках "нормандского саммита" в Париже, по спорным вопросам, касающихся Донбасса.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Обозреватель.

В кулуарах "нормандского саммита" распространяется информация, что Путин настаивал сперва на проведении выборов на Донбассе, и лишь потом возвращении Украине контроля над границей. Но Зеленский был непреклонен – на такие условия не согласился.

Напомним, что у Путина с Зеленским во время саммита состоялась встреча тет-а-тет. Один на один они беседовали 5–10 минут.

Как сообщалось, ранее стали известны первые итоги встречи Зеленского и Путина.

Подробнее о переговорах в Париже и о главных вызовах для Украины, читайте в материале "Апострофа": Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже.