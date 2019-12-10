Итоговая пресс-конференция Зеленского и Путина на Нормандском саммите: полное видео

В Париже состоялась итоговая пресс-конференция мировых лидеров на Нормандском саммите.

На вопросы журналистов отвечали президент Украины Владимир Зеленский, российский президент Владимир Путин, глава Франции Эммануэль Макрон и Канцлер Германии Ангела Меркель.

Начало было запланировано на 19:45, однако время несколько раз переносили. В результате, итоги переговоров были озвучены около часа ночи.

Также стали известны первые результаты саммита в "нормандском формате". Мировые лидеры говорили о разведении сил на Донбассе, газе, обмене пленными, Минских соглашениях и многом другом.

Подробнее о переговорах в Париже и о главных вызовах для Украины, читайте в материале "Апострофа": Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперт предупредил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах в Париже будет пытаться подыграть президенту Украины Владимиру Зеленскому и так создаст опасную иллюзию компромисса.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский стал героем конфуза во время встречи "нормандской четверки", когда пытался сесть на место президента России Владимира Путина.