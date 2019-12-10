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В США приняли важное решение по военной помощи Украине в 2020 году: подробности

вторник, 10 декабря 2019, 10:28
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Конгресс США согласовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусмотрено выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.

Как сообщает The New York Times, новый оборонный бюджет США предусматривает 738 миллиардов долларов.

"Закон об оборонном бюджете санкционирует финансирование в размере 300 миллионов долларов инициативы по содействию безопасности Украины, которая включает летальные оборонительные средства, и новые системы управления крылатыми ракетами береговой обороны и противокорабельными ракетами", – говорится в публикации.

Также в законопроекте прописан запрет продаж истребителей-невидимок F-35 союзнику России – Турции.

Как только Конгресс примет оборонный бюджет, его передадут на подпись президенту США Дональду Трампу. Ожидается, что документ будет официально утвержден до конца 2019 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Министерство обороны США намерено предоставить новый транш военной помощи Украине.

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