Зеленский интересно потроллил топ-пропагандиста Путина в Париже: видео

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита "нормандской четверки" в Париже пригласил российского пропагандиста Владимира Соловьева и его коллег лично посетить Украину и пообщаться с местным населением.

Во время пресс-конференции Зеленский отвечал на вопрос журналистки из РФ и отметил, что лично приезжал к Станице Луганской и общался с местными жителями. То же самое он посоветовал россиянам.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев. А я всегда говорю - приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Brioni не испачкаете. Мне кажется это важно все это чувствовать и понимать ", - сказал он.

Напомним, что в России заговорили о новой встрече в "нормандском формате".