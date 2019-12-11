Обнародован текст закона об особом статусе Донбасса: что изменится

На сайте Верховной Рады Украины был опубликован текст законопроекта о внесении изменений в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донбасса.

Законопроект подразумевает продление закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год – до 31 декабря 2020 года.

Законопроект №2569 зарегистрирован на сайте парламента 10 декабря. В частности, в сравнительной таблице сказано, что порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяются решением Верховной Рады, вводится на срок до 31 декабря 2020 включительно.

В настоящее время действие этого закона истекает 31 декабря 2019.

Напомним, подробнее о перспективах урегулирования конфликта на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Путин не готов завершить войну: чего Зеленскому удалось добиться в Париже.