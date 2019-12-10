Путин не готов завершить войну: чего Зеленскому удалось добиться в Париже

Долгожданная встреча "нормандской четверки", которую украинское общество окружило разнополярными ожиданиями, уже позади. Всему миру теперь нужно разбираться, о чем договорились лидеры Украины, Франции, Германии и России. "Апостроф" попытался подвести итоги резонансной встречи и узнать, "зраду" или "перемогу" привез нам из Парижа президент Владимир Зеленский.

Договоренности для договоренностей

Новоизбранный президент приложил все усилия для того, чтобы в присутствии лидеров Германии и Франции встретиться с "повелителем" Кремля. И у значительной части украинского общества сформировались опасения, что на долгожданную встречу Владимир Путин приедет только с одной целью - принять капитуляцию Украины. От украинской власти публично требовали очертить "красные линии", за которые нельзя отступить.

В то же время, эксперты более сдержанно оценивали перспективы переговоров "нормандской четверки" и предостерегали от чрезмерных ожиданий, как негативных так и позитивных. И вот, наконец, саммит состоялся. И мы все можем получить ответ на вопрос, что выиграла, а что проиграла Украина?

На брифинге, посвященном итогам встречи, лидеры "нормандской четверки" сообщили всему миру, что до Нового Года следует осуществить обмен пленными, развести войска еще на трех пунктах линии разграничения, достичь общего и всеобъемлющего прекращения огня, а также "сделать все возможное" для приближения выборов на Донбассе. Следующая встреча "четверки" произойдет через 4 месяца.

"Как и ожидалось, все стороны переговоров решили сосредоточиться на повышении взаимного доверия. Расширение зон разведения войск, обмен пленными, новые пункты пропуска, разминирование - все эти меры достаточно легко осуществить и они дают немедленные результаты для гражданских лиц. И при этом не несут больших политических издержек для обеих сторон. Однако главные практические детали выносятся на будущие переговоры. Как и важнейшая тема политических аспектов мирного урегулирования на Донбассе ", - отметил в разговоре с "Апострофом" французский исследователь восточноевропейской политики Ульрих Буна, автор книги "Гибридная война в Украине. Какие перспективы?"

Каждая сторона осталась на своих позициях

Все эти более или менее практические тезисы были изложены в итоговом коммюнике встречи, в котором стороны "выразили интерес" в согласовании решений "нормандской четверки" и Минской контактной группы, а также "выразили убеждение", что необходимо имплементировать так называемую "формулу Штайнмайера". Тот факт, что на итоговой конференции слова Путина прямо противоречили высказываниям Зеленского и Меркель, свидетельствует о том, что каждая сторона осталась "при своих", а Владимир Зеленский, несмотря на все опасения, удержал главные переговорные позиции.

В частности, во время брифинга Владимир Зеленский отметил недопустимость федерализации и подчеркнул, что Украина остается унитарным государством. Зато Владимир Путин говорил о необходимости принятия закона об особом статусе ОРДЛО, имплементация которого, по сути, и является федерализацией. Это свидетельствует о том, что стороны не пришли к согласию по этому важному вопросу, а значит Владимир Зеленский не пересек "красную линию".

С другой стороны, и позиции Путина остались нерушимыми. По большому счету, главный итог политической части встречи можно обозначить двумя словами - договорились договариваться, но то обстоятельство, что диалог восстановлен - уже большой плюс.

"Каждая сторона озвучивала на брифинге свое видение ситуации. По условиям международного права, каждый лидер несет ответственность только за свои слова, а выполнения пунктов коммюнике довольно легко можно избежать. Хотя, конечно, их игнорирование сделает организацию следующей встречи менее реальной", - отметил в разговоре с "Апострофом" политический консультант Ярослав Божко.

Не давали покоя намерения России связать переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе с вопросом газового транзита. От такого объединения тем эксперты предостерегали украинских переговорщиков. Тем не менее, в Париж полетели как украинские, так и российские газовики и энергетики. Но ничего конкретного и здесь не удалось достичь, если судить по тому, как Владимир Путин рассказывал стишки о дешевом российском газе и снова поманил украинцев 25%-й скидкой. Главный вывод: и на этом фронте - стороны договорились договариваться.

"Нет ничего плохого в том, что нормандская площадка была использована для переговоров по "газовому" вопросу. Ведь саммит состоялся не просто в формате встречи лидеров, а встречи делегаций, в составе которых были представители "Нафтогаза" и "Газпрома". Тем более, что ничего конкретного достичь не удалось, и переговоры будут продолжаться", - подтвердил это мнение директор Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.

Сдержанный оптимизм

Перед визитом в Париж на улицах украинских городов, в частности в Киеве, собрались люди, чтобы предостеречь Владимира Зеленского от "капитуляции". Они устроили круглосуточную стражу у здания Офиса президента. Как сообщил корреспондент "Апострофа" с места событий, протестующим понравилось поведение и заявления Зеленского. Многие вздохнули с облегчением. Слова президента о том, что "Крым - это Украина" толпа встретила одобрительными возгласами. Так же одобрительно люди оценили и намеки президента на значимость манифестаций в Киеве. Впрочем общественное давление на главу государства пока никуда не исчезнет.

Подобная ситуация является вполне логичным следствием "наэлектризованности" украинского общества и чрезмерных ожиданий от новой власти. Что, впрочем, не умаляет общего позитива от результатов встречи в "нормандском формате". Ведь отсутствие результата в данном случае - это тоже результат. Оценивая в целом удачную работу украинской делегации, эксперты, впрочем отмечают, что долгий путь к миру только начался и далеко идущие выводы делать еще рано.

"Сценарий встречи был довольно положительным для Украины. Но в политическом плане результаты просто мизерные. По сути, она не принесла ничего, кроме возвращения "нормандской четверки" в качестве дипломатического формата. И ситуация, когда каждая сторона по-своему видит Минские договоренности, а также "формулу Штайнмайера" остается актуальной. Россия не идет на те условия, которые были бы хоть в какой-то степени приемлемы для Украины, и фактически предлагает нам "боснийский сценарий", - пояснил Ярослав Божко.

По мнению Олега Саакяна, пункты итогового коммюнике не выдерживают проверки на обязательность их выполнения. Ведь Зеленский сам отметил, что пункт о прекращении огня за последние годы неоднократно срывался. А путь к реализации других пунктов тоже может быть весьма тернист. "Пока нет согласованных списков пленных, а также механизма их обмена, решение Н4 - не более, чем заявление о намерениях. Россия имеет все средства для затягивания процесса, выставления дополнительных условий, и тому подобное. И Украина не получает никаких гарантий, ведь за невыполнение этой договоренности не существует никакой ответственности. Договоренность по разведению войск только в трех пунктах, а не по всему фронту, также свидетельствует о неготовности Кремля перейти к реальному завершению украинско-российской войны", - пояснил "Апострофу" Олег Саакян.

Европейские эксперты, тоже сдержанно оптимистичны в своих выводах. "Прорыва, как и ожидалось, нет, но есть маленькие шаги в правильном направлении. Впрочем, все трудные темы остаются на потом, и до полного прекращения огня речь о политическом урегулировании не идет", - отметил Ульрих Буна.