Время поджимает: в Раде сделали важное заявление по закону об особом статусе Донбасса

В четверг, 12 декабря, Верховная Рада рассмотрит закон о специальном статусе Донбасса, о продлении которого на год говорил президент Владимир Зеленский на "нормандском саммите" в Париже.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметила в комментарии каналу депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, у депутатов нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений до конца года.

"Это будет закон об особом статусе, а особенно его пролонгация. Потому что мы говорим, что нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений к концу года. А с Нового года спокойно садимся и будем нарабатывать или новый, или внесение изменений в уже существующий" , - заявила народный депутат из президенской фракции.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о чем договорились участники "нормандского саммита" в Париже. Опубликован итоговый документ.