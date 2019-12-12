Рада продлила закон об особом статусе Донбасса: что это значит

В четверг, 12 декабря, Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса. Документ поддержали 320 нардепов.

Законопроект подразумевает продление закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на один год - до 31 декабря 2020 года.

Проект закона №2569 внесли в Раду 10 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый замглавы фракции Александр Корниенко.

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря Верховная Рада Украины проведет заседание, на котором рассмотрит 24 вопроса. Один из основных - особый статус по Донбассу.