Зеленский рассказал о газовых переговорах с Путиным и сроке будущего контракта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует большая вероятность того, что между Украиной и Россией будет подписан контракт о транзите газа и с 1 января 2020 украинцы будут пользоваться российским газом.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу на телеканале 1+1 "Право на владу".

"Очень высокий процент того что у нас будет подписан контракт о транзите газа. Это важно не только для Украины, но и для Европы. Мы об этом говорили и нормандской четверкой и тет-а-тет с президентом РФ. Я вижу что все сейчас настроены на то , чтобы подписать договор", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас встал вопрос о сроке действия этого контракта.

"Россия нам сначала предлагала 1 год а мы предложили 10 лет. Потом нам предложили 3 года, а мы предложили компромисс 10 лет. Переговоры будут продолжены. Я уверен, что мы подпишем договор о транзите. Это чисто экономический вопрос", - считает президент.

Он считает, что это всем выгодно.

"России нужно продавать газ, Европе этот газ нужен, у нас - труба. В принципе, всем выгодно", - подытожил президент.

Как сообщал "Апостроф", власти собираются отменить льготный тариф на электроэнергию для части бытовых потребителей.

Также, НАК "Нафтогаз Украины" до 1 мая 2020 года заморозил цены на газ для населения на уровне 5,5 грн за кубометр (без НДС и транспортировки).