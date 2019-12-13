Кто победил на досрочных парламентских выборах в Великобритании: данные большого экзитпола

Согласно данным большого экзитпола, на выборах в парламент Великобритании побеждает Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном.

Так, по данным экзитпола, на выборах 12 декабря его политическая сила получила 368 из 650 мест в Палате общин.

Главные соперники консерваторов - лейбористы - получат 191 мандат. Еще 13 мест в парламенте получит Либерально-демократическая партия, Шотландская национальная партия - 55, Партия Уэльса - 3, зеленые - 1. Кроме того, в парламент пройдут 19 независимых депутатов.

Как известно, Консервативная партия настаивает на выходе государства из состава ЕС до конца января 2020 года. Также консерванты обещают расширить медицинский персонал в стране, увеличить штат полицейских и не повышать налоги и НДС в ближайшие пять лет.

В свою очередь в Лейбористской партии хотят провести референдум, на котором британцы смогут выбрать между соглашением с ЕС и сохранением членства в Союзе. Также партия намерена увеличить уровень оплаты труда, ввести налог 50% на доходы определенных граждан и национализировать ключевые сферы экономики, включая железные дороги, почту и широкополосный интернет.

Напомним, что стало известно о возможной связи старшего советника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминика Каммингса с Россией.