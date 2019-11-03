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В Британии разгорается громкий скандал вокруг правой руки Джонсона: причем тут Россия

воскресенье, 03 ноября 2019, 23:17
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Стало известно о возможной связи старшего советника премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминика Каммингса с Россией.

Об этом заявила теневой министр иностранных дел Великобритании Эмили Торнберри, передает Sunday Times.

Известно, что Каммингс, старший советник премьер-министра Бориса Джонсона, провел три года в России с 1994 по 1997 год после того, как закончил Оксфордский университет.

В своем письме, адресованном министру иностранных дел Доминику Раабу, Торнберри утверждает, что до теневых министров обратился с "серьезной обеспокоенностью информатор официального уровня", но добавляет:" Мы не претендуем на достоверность его заявлений".

Она спросила у правительства, какой уровень проверки безопасности прошел Каммингс перед назначением на Даунинг-стрит.

В правительстве заявили: "Мы не комментируем действия частных лиц по обеспечению безопасности".

Копия письма была направлена также советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу и главам британской службы контрразведки МИ-5 и британской внешней разведки МИ-6.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-советника Трампа уличили в связи с российской студенткой.

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