Полковник ВСУ записал видео после скандального заявления про военных РФ

Полковник Алексей Ноздрачев публично извинился за свое скандальное высказывание о том, что украинские военные готовы к реинтеграции с россиянами и боевиками, которые воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе.

На своей странице в Facebook он записал видеообращение по данному поводу.

"Я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией.

Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу меня увидеть эту ошибку. Я абсолютно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю... Я готов понести наказание. Моя личная позиция патриотическая и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести. Прошу прощения", - сказал он.

Напомним, что ранее слова Ноздрачева прокомментировали в Генеральном штабе ВСУ.