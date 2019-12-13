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Полковник ВСУ записал видео после скандального заявления про военных РФ

пятница, 13 декабря 2019, 08:15
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Полковник Алексей Ноздрачев публично извинился за свое скандальное высказывание о том, что украинские военные готовы к реинтеграции с россиянами и боевиками, которые воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе.

На своей странице в Facebook он записал видеообращение по данному поводу.

"Я допустил большую ошибку - некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией.

Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу меня увидеть эту ошибку. Я абсолютно не высказывал мнение руководства Вооруженных Сил Украины, это моя вина и я ее осознаю... Я готов понести наказание. Моя личная позиция патриотическая и подтверждена действиями с первых дней войны. Сказанное мной не является отражением того, что я хотел донести. Прошу прощения", - сказал он.

Напомним, что ранее слова Ноздрачева прокомментировали в Генеральном штабе ВСУ.

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