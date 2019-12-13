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Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию: что известно

пятница, 13 декабря 2019, 23:15
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию, которые касаются децентрализации власти и направлены на выполнение Минских соглашений.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, внося изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей стране, Киев выполняет Минские соглашения. При этом, на сайте Верховной Рады есть информация о законопроекте под номером 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Текст проекта по состоянию на 23:00 13 декабря отсутствует.

"В Минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договорённостям, которые были. И это то, о чем сказал Зеленский, что мы все равно идём на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", – заявил Пристайко.

Как ранее сообщал "Апостроф", до следующей встречи "нормандской четверки", которая запланирована на март 2020 года, Украина разработает план изменений в Минские соглашения.

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