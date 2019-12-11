Украинский переговорщик анонсировал изменения в Минских соглашениях и назвал срок

До следующей встречи "нормандской четверки", которая запланирована на март 2020 года, Украина разработает план изменений в Минские соглашения.

Об этом в эфире телеканала "Громадське" заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца мы ожидаем, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта", — рассказал ое.

По мнению Резникова, действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Новую версию соглашений предполагается обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел стран-участников "нормандского саммита".

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за внесение изменений в Минские соглашения, чтобы они соответствовали нынешним реалиям.

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский в эксклюзивном интервью "Апострофу" про итоги "норманской встречи" рассказал о ситуации, в которой оказалась Украина.

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