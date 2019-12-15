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"Серый кардинал" Путина засветился в компании боевиков ДНР: тревожные подробности и фото

воскресенье, 15 декабря 2019, 10:42
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Помощник российского президента Владислав Сурков лично побывал на съезде главарей боевиков из "ДНР" и "ЛНР".

Как пишут в сети, во время визита на мероприятие Сурков также прокомментировал итоги Нормандской встречи. По его словам, он не видит "разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским".

Отмечается, что съезд был организован первым так называемым премьером ДНР Александром Бородаем. В нем приняли участие как бывшие, так и действующие руководители боевиков.

В ходе мероприятия боевики неоднократно говорили о том, что не собираются покидать Донбасс, а в случае обострения ситуации - "потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах".

Напомним, что российский историк Валерий Соловей рассказал, что Владислав Сурков поплатился за неутешительные для России итоги встречи в Париже не только морально, но и физически.

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