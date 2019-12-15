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В голове - опилки: в сети яркой фотожабой высмеяли заявление Лукашенко про изучение языков

воскресенье, 15 декабря 2019, 03:32
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Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что разучился играть на баяне. Об этом он заявил студентам Беларусского государственного медицинского университета.

При встрече со студентами одна из них поинтересовалась, хочет ли он еще чему-либо научиться.

Лукашенко сказал, что не станет учить английский, потому что у него и так "голова забита". По его словам, новый язык просто "не влезет".

"Вернуться к музыке… Пусть уже сын младший этим занимается, если надо - сыграет мне на чем-то. Тут я даже углубиться не смогу: попробовал несколько композиций и обнаружил, что вообще не попадаю по клавишам - просто забыл", - сказал он.

В сети уже успели создать фотожабу на эту тему.

Напомним, что на встрече президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин не пришли ни к каким договоренностям об интеграции.

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