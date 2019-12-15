Зеленский ищет новых контактов с Трампом: всплыли интересные детали

Президент Украины Владимир Зеленский ищет новых контактов с американским лидером Дональдом Трампом, в частности его союзники встретились с лоббистами, имеющими тесные связи с администрацией Белого дома, в надежде создать новые каналы связи.

Об этом сообщает NYT.

По данным издания, Зеленский, все еще сильно зависящий от американской помощи, сигнализирует о том, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента Трампа.

Отмечается, что украинский лидер и его команда стараются различными способами восстановить себя в качестве важного союзника с предметной повесткой дня, заслуживающей внимания и поддержки Вашингтона.

Тем не менее, даже визит Зеленского в Белый дом, если он произойдет, рискует стать не столько триумфом для Зеленского, сколько большим поклоном Трампу. Он мог бы привести это в качестве доказательства того, что никогда не связывал такой визит или американскую военную помощь Украине с расследованиями, которые принесут ему политическую выгоду.

Издание подчеркивает, что украинская сторона демонстрирует важность американской поддержки и желание большего от Трампа. Но чиновники администрации Трампа в частном порядке сказали украинцам, что сам президент США будет сигнализировать о поддержке либо через Twitter, либо, возможно, даже пригласит Зеленского посетить Белый дом в следующем месяце.

Команду Зеленского сейчас беспокоит вопрос военной помощи со стороны США, которую Киев еще не получил в полном объеме, и санкции против российского "Северного потока-2".

"Это те вопросы, которые могут помочь объяснить, почему украинцы рассматривают возможность усиления своего лоббирования в Вашингтоне, несмотря на потенциальные политические и финансовые издержки", - подчеркивает NYT.

Напомним, что Трамп ответил на официальные обвинения в давлении на Украину и назвал их смехотворными.