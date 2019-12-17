Готовятся принять в турборежиме: источник раскрыл скандальные детали по рынку земли

В "Слуге народа" собираются вынести законопроект по открытию рынка земли уже в четверг, 19 декабря.

Об этом сообщил собеседник "Апострофа" во фракции

Сейчас основные консультации идут о количестве гектаров в одни руки.

"Мы колеблемся между цифрами 10 и 20 тысяч в одни руки. Хотя если оставить десять тысяч, то либерально настроенные не будут готовы нас поддержать. Потому пока ищем компромиссы", – отметил собеседник во фракции.

Сейчас, по словам собеседника издания, законопроект готовы поддержать группа "За будущее", недавно созданная "Доверие", и часть депутатов от "Слуги народа".

"Можем проголосовать в целом, даже если до ночи придётся оставаться, а можем начать и продолжить уже после нового года", - подчеркнул он.

Собеседник "Апострофа "также добавил, что для скорейшего рассмотрения законопроекта правки к нему могут сгруппировать.

"Чтобы было быстрее, можем сгруппировать правки, регламент в целом позволяет", - сказал он.

Отметим, что сейчас есть порядка 5 тысяч правок к законопроекту о рынке земли.

Также корреспондент "Апострофа" сообщил, что на данный момент спикер Рады вместе с главами фракций обсуждают земельный вопрос на внеочередном заседании аграрного комитета. Часть фракций требует не выносить законопроект на рассмотрение в четверг.

Напомним, во вторник, 17 декабря, в центре Киева на митинге против открытия рынка земли начались стычки активистов с правоохранителями.