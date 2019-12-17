На митинге под Радой начались столкновения: первые подробности и видео

Во вторник, 17 декабря, в центре Киева на митинге против открытия рынка земли начались первые стычки активистов с правоохранителями.

Видео стычек появилось в социальных сетях.

Так, на митинге правоохранители попытались помешать проезду автобусов и тракторов на центральные улицы – под Верховную Раду и Кабинет министров. В ответ противники рынка земли обрушились на полицию с оскорблениями, после чего стороны начали толкать друг друга. Полицейские пребывают в явной растерянности, ожидая дальнейших указаний, тем временем аграрии и другие участники протестной акции пытаются их вытолкнуть с дороги, чтобы проехал транспорт.

На видеозаписи присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал "Апостроф", ранее в парламенте заявляли, что на масштабном митинге 17 декабря под стенами Верховной Рады активисты будут требовать снятия с рассмотрения законопроектов, открывающих путь к продаже земли, продления земельного моратория на три года, принятия закона о соответствующем референдуме и объявления об его проведении.