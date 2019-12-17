Источники рассказали, как и когда "слуги народа" хотят принимать закон о земле

В президентской фракции "Слуга народа" решают каким образом и когда именно будут принимать скандальный закон о рынке земли.

Об этом "Апострофу" сообщили собеседники во фракции "Слуга народа".

"В "Слуге народа" рассматривают даже вариант выездного заседания или ночью в четверг, сейчас ушли на совещание, закрывают заседание и слуги уходят совещаться с комитетом а потом со всеми главами фракций и решать что делать завтра утром", - говорит собеседник издания.

Подробнее о принятии законопроекта о рынке земли, читайте в материале "Апострофа": Вторжение арабских шейхов: главные риски законопроекта про рынок земли.

Как сообщал "Апостроф", под Верховной Радой утром 17 декабря во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли стычки и столкновениях протестующих с полицией, есть пострадавшие.