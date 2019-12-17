RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

14:26
Как разгоняли протестующих под Радой 17 декабря: эксклюзивное видео
14:24
Проснутся все медведи и сурки: синоптик поразила украинцев прогнозом
14:04
Обокрали ВСУ на миллионы: в Киеве топ-чиновников уличили в наглой "схеме", фото
13:57
Больше половины украинцев категорически против легализации азартных игр - КМИС
13:48
Культовый фильм по роману Стивена Кинга переснимут 36 лет спустя
13:31
Разбил голову и сбежал: в Киеве мужчина зверски поиздевался над вахтершей, видео
12:56
Кейт Миддлтон рассказала, как принц Уильям ухаживал за ней в университете
12:42
Под Киевом неадекват устроил хаотическую стрельбу на улице: появились подробности и фото
12:19
Скандал с Netflix: 1,8 млн человек подписали петицию с требованием удалить комедию об Иисусе
11:40
На митинге под Радой начались столкновения: первые подробности и видео
11:37
Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты
11:04
Повторили номер с пианино: "Квартал 95" дерзко потроллил Трампа, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как разгоняли протестующих под Радой 17 декабря: эксклюзивное видео

вторник, 17 декабря 2019, 14:26
переглянути новину українською

Корреспондент "Апострофа" показал яркие кадры разгона протестующих, которые собрались под зданием украинского парламента 17 декабря.

Так, на опубликованном видео видно, что на месте работают десятки, если не сотни сотрудники силовых ведомств.

Как известно, участники акции успели установить несколько палаток под зданием парламента, однако спустя некоторое время правоохранители разобрали палатки.

Также корреспондент "Апострофа" сообщает, что есть пострадавшие как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. В отношении участников акции применялся газ.

По последним данным, один участник акции в результате конфликта потерял сознание, ему помогают сотрудники "Красного креста".

Напомним, что под Киевом неадекват устроил хаотическую стрельбу на улице.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Здание колледжа превратилось в ад: фото, видео и все детали смертельного пожара в Одессе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: