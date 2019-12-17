Как разгоняли протестующих под Радой 17 декабря: эксклюзивное видео

Корреспондент "Апострофа" показал яркие кадры разгона протестующих, которые собрались под зданием украинского парламента 17 декабря.

Так, на опубликованном видео видно, что на месте работают десятки, если не сотни сотрудники силовых ведомств.

Как известно, участники акции успели установить несколько палаток под зданием парламента, однако спустя некоторое время правоохранители разобрали палатки.

Также корреспондент "Апострофа" сообщает, что есть пострадавшие как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. В отношении участников акции применялся газ.

По последним данным, один участник акции в результате конфликта потерял сознание, ему помогают сотрудники "Красного креста".

Напомним, что под Киевом неадекват устроил хаотическую стрельбу на улице.