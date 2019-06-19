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Как живут в Кривом Роге родители Зеленского: журналисты показали фото квартиры

среда, 19 июня 2019, 19:32
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Журналисты узнали, как живут родители президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Об этом пишет tengrinews.kz.

"Родители Зеленского живут в четырехкомнатной квартире. Родительский дом Зеленского – четырехкомнатная квартира в советской многоэтажке, таких панельных домов-муравейников разбросано по бывшему Союзу тысячи, их строили, еще когда была прочная вера в светлое будущее", - пишет издание.

Квартира выглядит очень скромно, но уютно, в квартире много красного цвета.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились видео, как Зеленский приехал в гости к своим родителям. На записи видно, как Зеленский на Соцгородке катит по двору чемодан к подъезду дома.

Также Зеленский 9 мая побывал на могиле своего деда Семена Ивановича Зеленского, который был участником Второй мировой войны.

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